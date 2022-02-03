Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler...

Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Regaip Kandili doğrudan Kur'an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecede idrak edilir. İlk perşembe gecesi Regaib Kandili ile Recep ayı başlar. Regaib Kandili'nde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceği söylendiği bu tarih her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçer.