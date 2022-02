Regaip Kandili namazı kaç rekat kılınır? Hangi dualar okunur?

12 REKATLIK REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere ' Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi' denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' denir.

Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere 'Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü' dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir.

Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.