Salebin faydaları saymakla bitmiyor! Bağışıklık güçlendiriyor, öksürüğü azaltıyor

"ZENCEFİL VE TARÇIN İLAVE EDİLEBİLİR"

Salebin üzerine tarçın ve zencefil eklenerek içilmesinin kan şekeri için de faydalı olduğunu vurgulayan Akgöz, "Tarçın biraz şekerli bir tat uyandırıyor ve kan şekerini düzenlemesi için tercih edilebilir. Salep içine zencefil de ilave ederek bağışıklık sistemini daha çok güçlendirebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.