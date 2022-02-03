Salebin faydaları saymakla bitmiyor! Bağışıklık güçlendiriyor, öksürüğü azaltıyor

Orkide yumrularının temizlenip yıkandıktan sonra süt veya su ile haşlanıp kurutulmasından sonra ortaya çıkan ve kış denilince akla gelen içeceklerin başında gelen salep için açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Öznur Akgöz, "Salep içerisinde nişasta, şeker, glukomanna gibi karbonhidratlar, protein, yağ, A ve C vitamini, kalsiyum, fosfor ve potasyum içermektedir. İçerisindeki besin ögeleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve akciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır" diye konuştu.