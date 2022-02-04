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Haberler Yaşam HDP’li Çelik'in terörist oğluna 9 yıl 7 ay hapis

HDP’li Çelik'in terörist oğluna 9 yıl 7 ay hapis

4.2.2022

HDP’li Çelik’in terörist oğluna 9 yıl 7 ay hapis
SURİYE'NİN Münbiç bölgesinden paramotorla havalanarak Hatay Amanoslar kırsalında gelen ve burada yakalanan, "Savaş" kod adlı Selim Çelik, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı sanık Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olma" ve farklı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in oğlu olan Selim Çelik'in 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.