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Haberler Yaşam Kalyoncu Ailesi'nin acı günü

Kalyoncu Ailesi'nin acı günü

İşadamı Cemal Kalyoncu’nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu hayatını kaybetti

4.2.2022

Kalyoncu Ailesi’nin acı günü

İstanbul'da yaşayan ve bir süredir geçirdiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi gören Kalyon Şirketler Grubu'nun kurucularından Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi işadamı Ahmet Kalyoncu 77 yaşında hayatını kaybetti.

4 çocuk, 11 torun sahibi Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi tedavi görürken hayatını kaybettiği Süreyyapaşa Hastanesi'nden alınarak Cuma günü toprağa verileceği Ankara'ya gönderildi. Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.