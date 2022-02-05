Emine Erdoğan’dan Ukrayna’da miniklere Tatarca çocuk kitapları

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Ukrayna'ya giden eşi Emine Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in de katıldığı programda YTB'nin eğitim setlerinin ulaştırıldığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Kırım Ailesi Okulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerine ana dilde eğitim imkanı sağlayan bir hafta sonu okulu olan Kırım Ailesi Okulu'nda kitap setlerini miniklere hediye eden Emine Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi.

Programda minikler davetlilere halk dansları gösterisi sundu. Üç kitaptan oluşan ve Ukraynalı yazar Kateryna Mikhalitsyna ve ressam Oksana Bula tarafından hazırlanan kitaplarda; çocuk yaşında insanın kendini ve etraftaki diğer insanları tanıması, kimlik arayışı, dünyadaki yerimiz ve köklerin arayışı, vatan ve aile bağları, doğa sevgisi ve gerçeklerin ancak kökleri öğrendikten sonra anlaşılacağı vurgulanıyor.