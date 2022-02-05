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Haberler Yaşam Fuat Oktay’dan ‘Kış Kartalı’ açıklaması: Devamı gelecek

Fuat Oktay’dan ‘Kış Kartalı’ açıklaması: Devamı gelecek

5.2.2022

Fuat Oktay’dan ‘Kış Kartalı’ açıklaması: Devamı gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün akşam A Haber ekranlarında katıldığı 'Gündem Özel' programında Oktay Haktan Uysal, Banu El ve Mahmut Övür'ün sorularını yanıtladı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Kış Kartalı Operasyonu ile ilgili konuşan Fuat Oktay, "Son derece etkili bir operasyon oldu, devamı gelecek. Terörü kaynağında kurutmak ve yerinde yok etme amacımız var. Yerinde dediğimiz şey, gelip bizi vurmalarını beklemek değil, tamamen taarruz ederek sınır ötesinde yok etme arzumuz var" ifadelerini kullandı.