Şehitler üzerinden siyaset yine tutmadı

CHP'LİLERİN şehit ve gaziler üzerinden siyaset yapmaya çalışması yine karşılık bulmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehit annesine 281 lira aylık veriliyor" iddiası anında çürütülürken, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun şehit ile ilgili paylaşım yaparken "Yüreğim sızlıyor, barışamadık" şeklindeki sözlerine ise tepki yağdı.

ALGI OPERASYONU YAPTI

2014 yılında şehit olan korucu Osman Talayhan'ın annesinin gönderdiği ileri sürülen mektubu okuyan Kılıçdaroğlu, şehit annesine 281 lira 3 kuruş aylık ödendiğini ve 11 çocuğunu bu parayla geçindirmeye çalıştığını söyledi. Ancak yapılan araştırmada Kılıçdaroğlu'nun şehit maaşının sadece anneye düşen kısmını gündeme getirdiği tespit edildi. Şehit Talayhan'ın anne-babasının yanı sıra ölen iki eşinden 12 çocuğu olduğu, bunlardan biri öldüğü için 11'ine maaş bağlandığı ve devletin her ay toplam 9 bin lira 107 kuruş maaş ödemesi yaptığı anlaşıldı. Şehidin ailesine İçişleri Bakanlığı tarafından da 88 bin 596 TL tazminat ödendiği öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürütülmüş oldu.

ERDOĞDU DA TEPKİ ÇEKTİ

CHP'Lİ Aykut Erdoğdu ise, sosyal medya hesabı üzerinden Şırnak'ta şehit düşen Tarık Tarcan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Yüreğim sızlıyor... Barışamadık... Yaşatamadık" yazdı. Erdoğdu'nun bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda tepki yorumu geldi. Kullanıcılar, "Kiminle barışacaksın, PKK ile mi?" diye sordu. Özür dilemek yerine kendini savunan Erdoğdu ise, "Kürt sorununun tek çözümü TBMM çatısı altında ve ulusal birlik içerisinde demokratik bir şekilde ele alınmasıdır. Benim söylediğim budur" ifadelerini kullandı.