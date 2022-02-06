"Çocuklar bacaklarına sarıldı ama o vurmaya devam etti"

2015 yılında evlendiği futbolcu eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettiği iddialarıyla gündeme gelen Mihriban Hurmacı, yaşadıklarını anlattı. Evlilik hayatları boyunca sorunları olduğunu ve zamanla düzeldiğini belirten Mihriban Hurmacı, 3 Şubat'ta yaşanan olayı anlattı.

HURMACI, "Bu kadar şiddet boyutuna hiç gelmedi. İlk şiddet 2 sene önce başladı ve bu hale geldik. Cep telefonunda gördüğüm kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden tartıştık. Olay esnasında çocuklar yanımda olduğu için çok büyük travma yaşadım. Kendimi savunamadım. Kanlı yüzümü tekmelerken çocuklar gördü. Yüzümü kapatmaya çalıştım ama yüzümü yumrukladı. Çocuklar babalarının bacaklarına sarıldılar, Özer hiçbir şekilde çocukları dinlemedi" dedi.

"HESABIMDA 500 TL VAR"

EKONOMİK şiddet gördüğünü de söyleyen Mihriban Hurmacı, "2 senedir bana çok az miktarda para gönderiyor. Çok lüks bir sitede oturuyoruz, varlıklı bir eşim olmasına rağmen hiçbir şekilde para göndermiyor. Şu an hesabımda sadece 500 TL var. Bunu ona muhtaç kalmam için yapıyor" dedi.

AVUKATTAN SİNİR KRİZİ İDDİASI

ÖZER Hurmacı'nın avukatı ise iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. "Mihriban Hurmacı'nın yaptığı paylaşımlar ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada, " 03.02.2022 tarihinde ise Mihriban Hurmacı geçirdiği sinir krizi sonrası müvekkilim Özer Hurmacı tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış ancak bir türlü sakinleşmeyen Mihriban Hurmacı, müvekkilime saldırmış ve parmağını koparırcasına ısırmaya başlamıştır. Bunun üzerine müvekkilim bu durumdan kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuş ve o halde darp raporu almak üzere hastaneye gitmiştir" denildi.