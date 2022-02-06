İmamoğlu’nun iddialarını sözcüsü yalanladı

DEAŞ sorumlusu Kasım Güler'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisine yönelik suikast planı olduğu yönündeki açıklamasına değinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere hiçbir yetkilinin kendileriyle iletişim kurmadığını iddia etti.

'BİLGİ VERİLDİ' DEDİ

ANCAK İmamoğlu'nun bu iddiasını büyükşehir sözcüsü yalanlamış oldu. Geçtiğimiz yıl da İmamoğlu'na DAEŞ tarafından suikast yapılacağı iddiaları gündeme gelirken, iddialar sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldıklarını ve gereken tüm önlemlerin alındığını açıklamıştı. Ongun bu paylaşımın altına yaptığı eklemede, "Resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.