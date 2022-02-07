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Haberler Yaşam Destan yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor

Destan yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstlendiği Atv'nin sevilen dizisi Destan'ın yeni bölümü izleyicisini yine ekrana kilitleyecek. İşte merakla beklenen Destan'da olacaklar ve Destan'ın 10. bölümünün yeni fragmanı...

07.02.2022, 12:38 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022, 12:48

Destan yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak onuncu bölümüyle yine çok konuşulacak.

Destan yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor

'Destan'ın onuncu bölümünde Akkız'ı ölümden kurtarmaya çalışan Batuga kaçırılıyor!


Destan yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor

AKKIZ ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır. Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez. Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar.

Destan yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor

ÇİN'DEN BİLE BÜYÜK BİR TEHLİKE

Çolpan Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, iyice ileri gider ve geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır. Batuga'nın yokluğuyla deliye dönen Alpagu Han, Temur'un isyanıyla iyice sarsılır. Bir de Çolpan Han'la Balamir'in birleşip yaptıkları kıyımı görünce çileden çıkar.

Destan yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor

BATUGA ZOR DURUMDA

Akkız ve Batuga ise, hem kendilerine yeni yeni itiraf etmeye başladıkları duygularıyla hem de hasretlikle sınanırlar. Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar. Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.

Destan yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…