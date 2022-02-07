Destan yeni bölümüyle nefesleri kesecek! Akkız ölümle pençeleşiyor Batuga kaçırılıyor

BATUGA ZOR DURUMDA

Akkız ve Batuga ise, hem kendilerine yeni yeni itiraf etmeye başladıkları duygularıyla hem de hasretlikle sınanırlar. Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar. Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.