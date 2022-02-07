Sarıyer böreği nasıl yapılır? En pratik Sarıyer böreği tarifi...

SARIYER BÖREĞİ YAPILIŞI



İç harcının yapılışı: Rendelediğimiz ya da ince ince kıydığımız soğanları 2 kaşık tereyağında kavurmaya başlıyoruz. Biraz kavurduktan sonra üzerine ezdiğimiz sarımsakları ekliyoruz. Daha sonra kıymayı ekleyip iyice kavuruyoruz. Dolmalık fıstık ve kuş üzümlerini, karabiber, kırmızı toz biber ve tuzu ekleyip kavurmayı sonlandırıyoruz.

Sarıyer Böreği Yapılışı: Yufkanın içine ve üstüne sürmek için çırpılmış 2 yumurta, yoğurt, yağ ve maden sodasını karıştırıp yufkanın her yerine güzelce sürüyoruz. Daha sonra yufkayı yarım ay şeklinde katlayıp biraz daha harçtan sürüyoruz. Kıymalı iç harcı yufkanın alt tabanına serip rulo şekilde katlıyoruz.



Daha sonra "U" şekli verip yağlanmış tepsiye koyuyoruz. Üzerine harcımızdan koyup 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdiden afiyet olsun.