Sarıyer böreği nasıl yapılır? En pratik Sarıyer böreği tarifi...

Adıyla ve tadıyla ünlü olan Sarıyer böreğini evde yapabilmek için gerekli malzemeler nelerdir? Peki Sarıyer böreği nasıl yapılır? Sarıyer böreğinin püf noktaları nelerdir? İşte en pratik Sarıyer böreği tarifi...
İstanbul'un Sarıyer ilçesine ait meşhur Sarıyer böreği çıtır çıtır yufkasıyla, lezzetiyle, kıymalı, peynirli, patatesli veya ıspanaklı seçenekleriyle dillere destan olmuş bir börektir. Evde de hazırlayabileceğiniz Sarıyer böreği nasıl yapılır? Sarıyer böreğinin malzemeleri nelerdir?
Adıyla ve tadıyla ünlü olan Sarıyer böreğini evde yapabilmek için gerekli malzemeler nelerdir? Peki Sarıyer böreği nasıl yapılır? Sarıyer böreğinin püf noktaları nelerdir? İşte en pratik Sarıyer böreği tarifi...
SARIYER BÖREĞİ MALZEMELERİ
4 adet yufka
250 gram dana kıyma
2 kaşık tereyağ
2 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 fincan kuş üzümü
1 fincan dolmalık fıstık
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
2 adet yumurta
1 bardak yoğurt
1 bardak maden suyu
1 çay bardağı zeytinyağ
SARIYER BÖREĞİ YAPILIŞI
İç harcının yapılışı: Rendelediğimiz ya da ince ince kıydığımız soğanları 2 kaşık tereyağında kavurmaya başlıyoruz. Biraz kavurduktan sonra üzerine ezdiğimiz sarımsakları ekliyoruz. Daha sonra kıymayı ekleyip iyice kavuruyoruz. Dolmalık fıstık ve kuş üzümlerini, karabiber, kırmızı toz biber ve tuzu ekleyip kavurmayı sonlandırıyoruz.
Sarıyer Böreği Yapılışı: Yufkanın içine ve üstüne sürmek için çırpılmış 2 yumurta, yoğurt, yağ ve maden sodasını karıştırıp yufkanın her yerine güzelce sürüyoruz. Daha sonra yufkayı yarım ay şeklinde katlayıp biraz daha harçtan sürüyoruz. Kıymalı iç harcı yufkanın alt tabanına serip rulo şekilde katlıyoruz.
Daha sonra "U" şekli verip yağlanmış tepsiye koyuyoruz. Üzerine harcımızdan koyup 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdiden afiyet olsun.