Doğalgaz patlamasında bomba atılmışa döndü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu bildirildi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, yaptığı açıklamada 4 kişinin yaralandığını, ikisinin ise durumunun ağır olduğunu söyledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, "Saat 13.00 sularında çok şiddetli patlamayla irkildik. Çok şiddetli bir patlamaydı. Gerçekten korkunç bir sesti. Bir kişi 4. kattan aşağıya düştü" ifadelerini kullandı. Öte yandan aynı dakikalarda Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Patlama saat 13.30 sıralarında Valide Atik mahallesi, Abacıdede Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi. Çevredekiler büyük panik yaşarken ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dairede bulunan 4 yaralıyı ambulanslara koyarak çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri binanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı.

ÖĞRENCİ EVİNDEYMİŞ

Üsküdar Kaymakamı Demiryürek, patlama meydana gelen binanın yıkılacağını açıkladı. Patlama ile ilgili olarak açıklamada bulunan Demiryürek, "4 yaralı var. 2 yaralının durumu daha ağır, 2 yaralı da ayakta tedavi görebilir vaziyette. Yıkılma riskine karşı binayı ve ön taraftaki apartmanı boşalttık. Yıkım için ekipler olay yerinde" dedi. 3 öğrencinin birlikte kaldığı evde patlamanın yaşandığına dikkati çeken Demiryürek, "İtfaiye ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından üst katlar tedbiren yıkılacak daha sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek" dedi. Demiryürek yaralananlardan birinin de öğrenci olduğunu kaydetti.