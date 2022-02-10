Yalnız Kurt 3. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek!

YENİ BÖLÜM CUMA SAAT : 20.00'DA ATV'DE

Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin üçüncü bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır.