Yalnız Kurt 3. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek!

ATV'nin yepyeni dizisi Yalnız Kurt, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Yalnız Kurt, bu hafta üçüncü bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyicileri heyecanlandıran Yalnız Kurt'un ikinci bölümünde; Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalıştı. Altay'ın önünde yeni bir dünya açıldı. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşan Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirdi ve Ela'yı buldu. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaptı.