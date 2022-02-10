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Haberler Yaşam Yalnız Kurt 3. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek!

Yalnız Kurt 3. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek!

Cuma günlerinin vazgeçilmezi olmaya başlayan, yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, başrollerinde Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay'ın (Sare) yer aldığı Atv'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' üçüncü bölümüyle nefesleri kesecek. Yalnız Kurt yayınlanan 3. bölüm ikinci fragmanıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

10.02.2022, 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022, 12:51

Yalnız Kurt 3. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek!

ATV'nin yepyeni dizisi Yalnız Kurt, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Yalnız Kurt, bu hafta üçüncü bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyicileri heyecanlandıran Yalnız Kurt'un ikinci bölümünde; Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalıştı. Altay'ın önünde yeni bir dünya açıldı. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşan Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirdi ve Ela'yı buldu. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaptı.

Yalnız Kurt 3. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek!

Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrendi. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti geldi. Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlattı. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini etti.

Yalnız Kurt 3. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek!

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMANI DA NEFES KESTİ

Dizinin 3. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Dizinin üçüncü bölümünde yine heyecan ve aksiyon dolu sahneler bir arada olacak. Dizi fragmanında yer alan, 'Tek bir kurt yeter bana!' sözü damga vurdu.

Yalnız Kurt 3. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek!

YENİ BÖLÜM CUMA SAAT : 20.00'DA ATV'DE

Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin üçüncü bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır.

Yalnız Kurt 3. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek!

Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek! En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecektir. Çocukluğuna dönen Altay, aradığı gücü kendi geçmişinde bulur. Plan yapmaya başlar.

Yalnız Kurt 3. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek!

Fettah Dahhak'ın adamı Mürted'i ele geçirmek için Doğan, Nizam ve Altay arasında akıl oyunları yaşanır. Detaylı bir plan yapan Altay, işlerini tek başına, Yalnız Kurt'a yakışan şekilde halleder. Yaptığı doğru hamlelerle Doğan'ın da güvenini kazanan Altay, içeri sızma konusunda önemli adımlar atar.

Yalnız Kurt 3. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek!

Ulaşmak istediği bilgi için kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri başka yöne çekerek istediğini elde eder. Altay, Davut'un yılladır peşinde koştuğu bilgilere ulaşması için, çok önemli bir operasyonu başarıyla yerine getirir.

Yalnız Kurt 11 Şubat Cuma günü yeni bölümüyle saat 20'de Atv'de...