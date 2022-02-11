‘Geçmiş olsun’ mesajlarına teşekkür

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geçen yıl ekim ayında açılışını gerçekleştirdiği Türkiye Maarif Vakfı'nın Togo'daki Caisse Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, kurumun Twitter hesabından yaptıkları videolu paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sevgili Emine Annemiz. Hasta olduğunuzu öğrenince çok üzüldük. Arkadaşlarımla beraber kısa bir sürede iyileşmenizi diliyoruz. Sizi çok özledik, sizi çok seviyoruz" ifadesini kullandı. Bu paylaşıma cevap veren Emine Erdoğan, "Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle beraber her birinizi canı gönülden kucaklıyor, gözlerinizden öpüyoruz" diye karşılık verdi.

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