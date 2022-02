Hediyenize duygularınızı katın

Y ılın en romantik günü olan '14 Şubat Sevgililer Günü' yaklaşıyor. Hayatınıza güzellikler katan, sizi yaşamaya bağlayan ve gününüze umut katan kişiyi yani sevgilinizi mutlu etmek istemez misiniz? Pek çok kişi sevgilisine hediye seçerken zorlanır. Aslında bunun nedeni en güzel hediyeyi belirlemeye çalışmaktır. Oysa önemli olan en güzel hediyeyi almak değil sevgilinizi mutlu edecek tatlı bir sürpriz yapmaktır. Bu sürprizi yaparken sevgiliye hediye seçmenin püf noktaları hakkında biraz araştırma yaparsanız zaten seçiminiz kesinlikle sevgilinizi mutlu etmeye yetecektir. Özellikle de sevgililer günü ve doğum günü gibi özel günler için alınan hediyelerin anlamları çok daha derin olduğu için karar vermek zor olur. Peki, sevgiliye hediye nasıl seçilmelidir? Herkesin ilgi alanı farklıdır ve bu nedenle kişiye alınan hediye kişinin kendisine özel olarak seçilmelidir. Hediye seçiminde önemli olan hediye aldığınız kişinin ilgi alanlarına başarılı bir şekilde hitap edebilmektir. Unutmayın sevgilinizi kimse sizden daha iyi tanıyamaz...

İLGİ ALANLARINA ODAKLANIN

Örneğin sevdiğiniz kişi bir kitap kurduysa, özel bir kitap serisini hediye etmeniz onu çok mutlu edecektir. Kitabı imzalatma şansınız olursa bu hediyenizi çok daha özel kılar. Günümüzde dijital baskı teknikleri çok gelişti. Sizin hikayenizi anlatan, fotoğraflarınızın ve küçük notların yer aldığı küçük bir kitapçık bastırmanız da son derece ince bir düşünce olarak gözükecektir. Öte yandan moda tutkunu bir sevgiliniz varsa, giyim mağazalarını dolaşmanızda fayda var. Onu sıcak tutacak bir atkı eldiven takımı da iyi bir fikir olabilir... Teknolojiye ilgi duyan bir sevgiliniz varsa çok şanslısınız demektir. Çok sayıda marka arasında seçim yapma şansınız var. Bunların haricinde bütçenize göre değerli bir takı da hediye edebilirsiniz. Sevgiliye hediye seçerken, hediyeye duygularınızı katmayı da sakın unutmayın!

AYRINTILARA DİKKAT

BİR hediyeyi en anlamlı kılan noktalardan biri kişinin kendisine özel olarak hazırlanmasıdır. Örneğin kahve ya da çay tiryakisi bir sevgiliniz varsa, özel bir kupa bardak yaptırırarak onu mutlu edebilirsiniz. Sevgiliniz de gün içerisinde kahve içerken sizi hatırlar. Kişinin kendisine özel olarak hazırlanan hediyeler çok daha özeldir ve bu nedenle hediye edilen kişiye çok daha fazla mutluluk verir.

NOT YAZIN!

HEDİYENİZİN içine koyacağınız küçük bir not, o hediyeyi bir anda sevgiliniz için dünyanın en özel hediyesi haline getirebilir. Bu nedenle "Sevgiliye ne hediye seçilmelidir?" sorusuna yanıt ararken, aslında önemli olanın duygular olduğunu unutmamanız gerekiyor. Örneğin erkek arkadaşınıza hediye ararken tercih ettiğiniz bir saatin hediye kutusunun içerisine yazacağınız güzel bir not sıradan bir saat hediyesini bile çok daha özel bir hale getirebilir. Yine kız arkadaşa hediye seçiminde içerisine yazacağınız duygu yüklü bir notla sevgilinizin yüzünü güldürebilirsiniz. Kırmızı güller olmadan bir sevgililer günü olur mu? İster tek, ister bir buket olsun, sevgilinize kırmızı gül almayı da ihmal etmeyin.

D'S DAMAT AŞKINIZA ÇOK YAKIŞACAK!

D'S damat, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken aşkınıza yine çok yakışacak şıklık ve konforda seçenekler sunuyor

SÜRDÜRÜLEBİLİR üretim yöntemleri ile oluşturulan D'S damat koleksiyonundaki smart casual stili yansıtan blazer ceketler, renkli balıkçı yaka trikolar, içinizi ısıtan örme kazaklar, ipli jogger pantolonlar, soğuk havaya, yağmura, rüzgara dayanıklı puffer montlar, oversize kesim fonksiyonel kabanlar ile çelik kasa ve su geçirmez dayanıklı camlara sahip saatler, sevdikleriniz için en duyarlı hediye seçimleri arasında yerini alıyor.

ZAMANSIZ ÇİZGİLER

D'S damat'ın zamansız çizgiler ve eşsiz kombinasyonlara sahip geniş hediye seçeneklerini tercih eden aşıkları bir de sürpriz bekliyor! D'S damat Mağazaları'nda 4-14 Şubat 2022 tarihleri arasında 2021/2022 Sonbahar Kış sezonu ürünlerinde geçerli olmak üzere yapılacak alışverişlerde mevcut satış fiyatları üzerinden tek ürün alımına yüzde 20, ikinci ürün alımına yüzde 50 indirim uygulanacak. Her zevke ve bütçeye hitap eden, doğaya ve çevreye saygılı D'S damat koleksiyonlarına, D'S damat Mağazaları'ndan, dsdamat.com.tr'den ve D'S damat mobil uygulamasından ulaşmak mümkün!