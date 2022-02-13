Geceleri bacağınıza kramp giriyorsa dikkat! O hastalıkların habercisi olabilir

Topal, dolayısıyla krampın vücudun önemli bir değişikliğe karşı ilk verdiği sinyallerden biri olduğunu, nedenlerinin araştırılması ve uygun tedaviye başlanması gerektiğini bildirdi.

Sıklıkla gece ya da istirahat halindeyken, bacak ve ayakta oluşan şiddetli krampların mutlaka araştırılması gerektiğinin altını çizen Topal, krampın, böbrek, kalp, damar, diyabet, tiroid gibi önemli hastalıkların yanı sıra vitamin eksikliklerine karşı vücudun ilk uyarı sistemlerinden bir olduğunu vurguladı.

SU, TUZ VE MİNERAL KAYBININ ERKEN UYARI MERKEZİ

Krampların nedenleri hakkında da bilgi veren Topal, "İlk olarak beslenme ile yeterli elementlerin ve minerallerin alınamamasını sayabiliriz. Magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum gibi minerallerin eksikliği önemli rol oynar. Bu minerallerde ki eksiklikler kramplara neden olabilir. Özellikle spor aktiviteleri esnasında oluşan krampların diğer bir sebebi de egzersiz esnasında yoğun bir miktarda terleme ve solunum yoluyla vücuttan su ve tuz kaybı yaşanmasıdır. Vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda tuz sağlanamazsa hücrelerde sinyal iletimi sağlanamaz. Bu da beraberinde krampları getirir." açıklamasında bulundu.