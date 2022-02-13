Mezar başında defin krizi

Isparta Eğirdir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı, 75 yaşındaki Doğan Kılıçkaya, evinde komşuları tarafından ölü bulundu. Belediye doktorunun normal ölüm raporu vermesinin ardından cenaze için tüm hazırlıkları tamamlayan yaşlı adamın komşuları, kabristanda büyük şok yaşadı. Yaşlı adamın İzmir'de yaşayan kızı Serpil Aksakal son anda gelip cemaate "Durun, babamı gömemezsiniz. Otopsi yapılmasını istiyorum" diyerek engel olmak istedi. Büyük bir şok yaşayan görevliler ve cemaat, ne yapacağını şaşırdı. Bu sırada yaşlı adamın Almanya'da yaşayan yeğeni de telefonla arayıp "Gömemezsiniz. Otopsi yapın, vücudunda morluklar varmış" diyerek itirazda bulunda. Cemaat de taşıdığı tabutu musalla taşına bıraktı.

POLİS GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ

Olay yerine gelen polisler, Aksakal'ı babasının ölümünde şüphe olmadığına dair ikna etmeyi başarınca cenaze toprağa verildi. "Eğer bir şüphe varsa tekrar mahkemeye başvurursunuz" sözleri üzerine ikna olan Serpil Aksakal bu kez define karşı çıkan yeğeni ile telefonda kavga etti.

Aksakal kendisini yurt dışından arayan akrabasına, "Ben kızıyım onun. Sen nesi oluyorsun! Şimdiye kadar neden arayıp sormadın babamı. Mahkemeye vereceksen ver. Mezarı açtır, ben istemiyorum. Kalp, tansiyon, şeker hastasıyım. Cenazeye geldim" diyerek tepki gösterdi.

FATİH ŞENDİL