Günlük burç yorumları - 15 Şubat Salı

KOÇ: GÜCÜNÜZÜN yüksek oluşu sizi olumlu etkiliyor. Arkadaşlarınızla tartışma yaratacak konulardan uzak kalmalısınız.
Bulunduğunuz ortamlarda farklı fikirlerle ortaya çıkıyorsunuz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Şubat Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: GÜCÜNÜZÜN yüksek oluşu sizi olumlu etkiliyor. Arkadaşlarınızla tartışma yaratacak konulardan uzak kalmalısınız.
Bulunduğunuz ortamlarda farklı fikirlerle ortaya çıkıyorsunuz.
BOĞA: OLAYLARA karamsar bakmanın anlamı yok. İçsel coşkularınızın sizi yönlendirmesine izin verin. Kişiselliğinizi vurgulamaktan ve sessiz bir şekilde kendi düşüncelerinizi savunmaktan yanasınız.
İKİZLER: PARTNERİNİZLE uyum içinde olmanıza rağmen geniş çapta plan yapmanız gerektiğini unutabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istemeseniz de, çevrenizin odak noktası haline geleceksiniz.
YENGEÇ: BİRLİKTE vakit geçirmekten hoşlandığınız kişilerle bir araya geleceğiniz bir gün yaşayacaksınız. Mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz.
ASLAN: AİLENİZİN ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz.
Mantıkla yola çıkarak, çözümleyici noktaları bulacaksınız.
BAŞAK: YAŞAMINIZA yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracaklarına değer veriyorsunuz ve hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız.
TERAZİ: İLETİŞİM konusunda başarılısınız. Özgürlüğünüzü ön plana alacağınız başlangıçlar peşindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere yardım etme isteği içindesiniz ve yardımsever duygularla hareket edebilirsiniz.
AKREP: ÇEVRENİZDE yaratıcı kişilerin oluşu motivasyonunuz daha da güçlü kılıyor. Bulunduğunuz ortamlarda, dikkat çekici davranışlar sergileyecek ve takdir göreceksiniz. Keyfini çıkarmaya çalışın.
YAY: BUGÜN, uçucu şeyler düşünmek yerine ayaklarının sağlam basmasını gerektiren işlerle uğraşmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda karşı cins tarafından ilgi gördüğünüz bir dönemdesiniz.
OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ olayları sorgulamanıza rağmen, etrafınıza yansıtmak istemiyorsunuz. Kırgın olsanız bile, kendinizi yenileme konusunda akıllıca davranacak kadar mantıklı hareket ediyorsunuz.
KOVA: BUGÜN, özgürce çalışmaktan yanasınız. Olayların yönünü kendi doğrularınız için değiştirmek istemeniz doğal. Uzun süredir olmasını istediğinizi kişisel arzularınızı ön planda olacak.
BALIK: ENERJİNİZİ ortaya koyacak işler yapmak istiyorsunuz. Uzun süredir görmek istediğiniz dostlarınızı aramak için uygun fırsatlar yakalayacaksınız. Olaylara duygusal yaklaşmamalısınız.