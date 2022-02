Haberler Yaşam Survivor All Star'da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

Survivor All Star'da tüm heyecanı ile devam ediyor. Yarışmanın son yayınlanan bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası sürgüne giden 4 yarışmacının bulunduğu programda SMS sıralaması ile bir isim daha adaya veda etti. Peki Survivor All Star'da bu hafta kim elendi? İşte 16 Şubat 2022 SMS sıralaması ile Survivor All Star'da adaya veda eden isim ve yarışmaya dair tüm detaylar…