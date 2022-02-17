Survivor All Star’da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

Survivor All Star'da oldukça hareketli bir bölüm daha geride kaldı. Hem yarışmalarda yaşanan gelişmeler, hem de konseydeki gerginlikler güne damga vurdu. Öte yandan bir isim daha elenerek yarışmaya devam etti.
Survivor All Star'da tüm heyecanı ile devam ediyor. Yarışmanın son yayınlanan bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası sürgüne giden 4 yarışmacının bulunduğu programda SMS sıralaması ile bir isim daha adaya veda etti. Peki Survivor All Star'da bu hafta kim elendi? İşte 16 Şubat 2022 SMS sıralaması ile Survivor All Star'da adaya veda eden isim ve yarışmaya dair tüm detaylar…
Survivor All Star'da oldukça hareketli bir bölüm daha geride kaldı. Hem yarışmalarda yaşanan gelişmeler, hem de konseydeki gerginlikler güne damga vurdu. Öte yandan bir isim daha elenerek yarışmaya devam etti.
16 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?
İki takım yeniden kazanmak için parkura çıktı. Ünlüler salı akşamı yapılan ödül mücadelesini kazanmıştı. Çarşamba akşamı ise kazanan yeniden ünlüler takımı oldu. Günün ödülü ise patates kızartması oldu. Ünlüler, turuncu evde ödül olan patates kızartmasının keyfini çıkardı.
MERT'TEN SUDE'YE SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ
Survivor All Star'da 5. haftanın son ödül oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımından Mert, gönüllüler takımından Sude'ye çiçek verdi. Sude Mert'in 'Sevgililer günün kutlu olsun' sözlerine 'Senin de canım' şeklinde cevap verdi.
Ancak Mert'in bu hamlesi gönüllüler adasını karıştırdı. Nisa'nın bu yaşananlar sırasında yüzünün oldukça asık olduğu fark edildi. Nisa öfkesini de gizleyemedi
Nisa konseyde yaptığı açıklamada, "Ben Sude ile gereken şeyleri konuştum. Bundan sonra da bir şey demek istemiyorum. Senin hayatın ama benim de hayatıma yansıyan bir şey olduğu için tepki göstermek zorundaydım" dedi.
Mert Nisa'nın kararına sevindiğini söyleyerek, "Lütfen Sude ve bizi sal ya. Sude'den de benden de uzak dur. Kimsenin özel hayatına karışma" şeklinde konuştu. Nisa ise 'Konunun ne olduğunu herkes biliyor. Ben dışardaki insanı satamam" şeklinde cevap verdi.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Haftanın eleme adayları, gönüllüler takımından Evrim, Atakan ve Ezgi olurken ünlüler takımında ise Aşkım potaya gitti. Elenen isim ise gönüllüler takımından Ezgi oldu.
Ezgi elenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gelişim de çok hızlı olmuştu gidişim de öyle oldu. Böyle bir takım ile yarışma şansı sağladığınız için çok teşekkür ederim." dedi.
ACUN ILICALI SÜRPRİZİ AÇIKLADI
Acun Ilıcalı "Yarınki (cumartesi) dokunulmaz oyunu Sercan'ın da teklifi üzerine futbol olacak." açıklamasını yaptı. Sercan bunun üzerine 'Bu beni mutlu etti. Sakatlıktan yeni çektim. Uzun atlamada deparda sıkıntı yaşıyorum. Biz söz verdim sözümün arkasında duracağım." dedi.