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Haberler Yaşam Survivor All Star'da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

Survivor All Star'da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

Survivor All Star'da tüm heyecanı ile devam ediyor. Yarışmanın son yayınlanan bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası sürgüne giden 4 yarışmacının bulunduğu programda SMS sıralaması ile bir isim daha adaya veda etti. Peki Survivor All Star'da bu hafta kim elendi? İşte 16 Şubat 2022 SMS sıralaması ile Survivor All Star'da adaya veda eden isim ve yarışmaya dair tüm detaylar…

17.02.2022, 10:46 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022, 10:47

Survivor All Star’da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

Survivor All Star'da oldukça hareketli bir bölüm daha geride kaldı. Hem yarışmalarda yaşanan gelişmeler, hem de konseydeki gerginlikler güne damga vurdu. Öte yandan bir isim daha elenerek yarışmaya devam etti.

Survivor All Star’da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

16 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

İki takım yeniden kazanmak için parkura çıktı. Ünlüler salı akşamı yapılan ödül mücadelesini kazanmıştı. Çarşamba akşamı ise kazanan yeniden ünlüler takımı oldu. Günün ödülü ise patates kızartması oldu. Ünlüler, turuncu evde ödül olan patates kızartmasının keyfini çıkardı.

Survivor All Star’da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

MERT'TEN SUDE'YE SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ

Survivor All Star'da 5. haftanın son ödül oyununun heyecanı yaşanırken ünlüler takımından Mert, gönüllüler takımından Sude'ye çiçek verdi. Sude Mert'in 'Sevgililer günün kutlu olsun' sözlerine 'Senin de canım' şeklinde cevap verdi.

Survivor All Star’da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

Ancak Mert'in bu hamlesi gönüllüler adasını karıştırdı. Nisa'nın bu yaşananlar sırasında yüzünün oldukça asık olduğu fark edildi. Nisa öfkesini de gizleyemedi

Survivor All Star’da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

Nisa konseyde yaptığı açıklamada, "Ben Sude ile gereken şeyleri konuştum. Bundan sonra da bir şey demek istemiyorum. Senin hayatın ama benim de hayatıma yansıyan bir şey olduğu için tepki göstermek zorundaydım" dedi.

Survivor All Star’da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

Mert Nisa'nın kararına sevindiğini söyleyerek, "Lütfen Sude ve bizi sal ya. Sude'den de benden de uzak dur. Kimsenin özel hayatına karışma" şeklinde konuştu. Nisa ise 'Konunun ne olduğunu herkes biliyor. Ben dışardaki insanı satamam" şeklinde cevap verdi.

Survivor All Star’da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Haftanın eleme adayları, gönüllüler takımından Evrim, Atakan ve Ezgi olurken ünlüler takımında ise Aşkım potaya gitti. Elenen isim ise gönüllüler takımından Ezgi oldu.

Survivor All Star’da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

Ezgi elenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gelişim de çok hızlı olmuştu gidişim de öyle oldu. Böyle bir takım ile yarışma şansı sağladığınız için çok teşekkür ederim." dedi.

Survivor All Star’da neler yaşandı? Yarışmaya veda eden kişi kim?

ACUN ILICALI SÜRPRİZİ AÇIKLADI

Acun Ilıcalı "Yarınki (cumartesi) dokunulmaz oyunu Sercan'ın da teklifi üzerine futbol olacak." açıklamasını yaptı. Sercan bunun üzerine 'Bu beni mutlu etti. Sakatlıktan yeni çektim. Uzun atlamada deparda sıkıntı yaşıyorum. Biz söz verdim sözümün arkasında duracağım." dedi.