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Haberler Yaşam Yalnız Kurt Atv canlı izle

Yalnız Kurt Atv canlı izle

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalnız Kurt'un merakla beklenen 4. yeni bölümü Atv'de başladı. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? İşte Yalnız Kurt 4. yeni bölüm canlı izleme sayfası...

18.02.2022, 20:48 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022, 20:52

Yalnız Kurt Atv canlı izle

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt dizisi 4. yeni bölümü ile Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır. Kopanlı Hilmi ise, Davut'un odunluğundadır. İşte Yalnız Kurt 4. bölüm izleme sayfası...

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Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır.Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir.Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar. Ayrıca Hilmi Kopanlı'dan yeni bir paralel yapının olduğunu da öğrenirler.