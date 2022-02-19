Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü

Antalya'da, uyuşturucunun zararlarını anlatan 'Koptum Bu Hayattan' adlı filmde rolü gereği uyuşturucudan ölen 19 yaşındaki Ayhan Akgün, daha film vizyona girmeden uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Nihat Arslan ile Akgün'ün babası rolünü oynayan Ahmet Öndeş, çok üzgün olduklarını söyledi.

AİLESİNİ KAHREDEN TEZATLIK

Olay 2 hafta önce, Muratpaşa'ya bağlı Kızılsaray mahallesinde yaşandı. Ayhan Akgün'den haber alamayan arkadaşları, gittikleri kapıcı dairesinde gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Otopside Akgün'ün, 1 hafta önce uyuşturucudan yaşamını yitirdiği belirlendi. Akgün'le ilgili acı gerçek ise büyük bir çelişkiyi gözler önüne serdi. 'Koptum Bu Hayattan' adlı sinema filminde uyuşturucu bağımlısı genci oynayan Akgün, senaryo gereği ailesine ve arkadaşlarına veda mektubu yazdıktan sonra uyuşturucudan hayatını kaybetti. Ayhan Akgün'ün filmdekine benzer şekilde yine uyuşturucu kullanmaktan ölmesi, ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.