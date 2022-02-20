’Az kalabalık yerlerde maskeleri çıkarabiliriz’

BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yakın zamanda bazı alanlarda maskesiz dolaşabilmenin mümkün olabileceğini söyledi. İlhan, "Toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler. Bunun yanında daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor" dedi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, bazı ülkelerde koronavirüs sürecinde toplumu rahatlatacak bazı uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi. İlhan, "Ancak bu ülkelerin aşılamada yüzde 80 düzeylerine gelmiş olan ülkeler olduğunu bilmek gerekiyor" ifadesini kullandı.