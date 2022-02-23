Yeni yöntem elektrik faturaları

Sosyal medya dolandırıcıları yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Elektrik faturalarındaki artışın engellenmesine destek kampanyası bahanesiyle, çalınmış gerçek hesaplar üzerinden kullanıcılara mesaj atan dolandırıcılar, paylaştıkları linke tıklanmasını istiyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan bu linkten kendisine de geldiğini söyledi.

HESAPLAR BOŞALTILIYOR

Demircan, "Bu linkler tanıdığımız ya da inandırıcılığı olan insanlardan geliyor. 'Anketimize katılmak ister misin? Sesimizi daha çok duyurmak istiyoruz' diye gelen bu linkler tıklandığında sizi bir bağış ekranına yönlendiriyor ve küçük miktarda bağış yapmanız isteniyor. Siz de rakam küçük diye kredi kartı ya da banka bilgilerini verirseniz tüm hesabınız boşaltılabiliyor. Onun dışında yine sosyal medya hesabınız hacklenebiliyor ve bu tarz saldırıları sizin üzerinizden hesabınız ele geçirilerek yapmaya başlıyorlar. Bu noktada çok uyanık olmak gerekiyor" diye konuştu.