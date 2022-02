Sağlık ve sağlık çalışanları

Son iki yıl pandemi, deprem derken ardından piyasalar da inanılmaz fiyat artışları özellikle de çalışan kesimlerde moreller alt üst oldu. Her şeye rağmen sağlık ve sağlık çalışanlarımız tüm güçleri ile mücadeleye devam ediyor. Devlet tarafından özellikle kamu hastanelerimiz hiç fire vermeden pandemide gecesini gündüzüne katarak özverili bir şekilde hizmet ve yatırımlarını sürdürdüler.

Katip Çelebi, Tepecik, Çiğli Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ile yarışır durumda. Özellikle Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemide İzmir'in ağır yükünü taşıyan hastanelerimizin öncüsü oldu. Son olarak Bozyaka Hastanesi her türlü zorluğa rağmen hizmetlerini aksatmadığı gibi yeni yatırımlarına devam etti, birimlerini daha da genişletti. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet birimlerine ilave ettiği kozmetik ve PRP polikliniği halk arasında ciddi ilgi gördü. Bu servis KBB uzmanı Dr. Abdulhalim Aysel'in öncülüğünde kuruldu. Merkezde botoks ile yapılan kırışıklık, koltuk altı terleme, avuç içi ve PRP kullanılarak cilt yenileme ve diş sıkma gibi işlemleri ile büyük ilgi gördü. Başhekim Doç. Dr. Bülent Çalık'ın çalışmaları ve atılımları alkışlanmaya değer.

EMOT PLUS'TAN GÜZEL HABER

El Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji alanında İzmir'de 30 yıldır hizmet veren Özel EMOT Hastanesi tarafından kurulan EMOT Plus Hastanesi hasta kabulüne başladı. Kardiyoloji, Nöroloji, Dahiliye, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi branşlarını da bünyesine ekleyen Özel EMOT Plus Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi'ni de hastalarının hizmetine sundu. EMOT Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ortopedi, Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sait Ada yeni oluşumla ilgili şu bilgileri paylaştı: "EMOT Hastanesi'nin 30 yıldır başta İzmir ve Ege bölgesi olmak üzere yurt içi ve dışından da gelen hastalara ortopedi, travmatoloji, el mikrocerrahi alanında sağlık hizmeti veriyor. Özel dal hastaneciliği kimliğimizi kaybetmek istemedik ve bu anlamda mevcut hastanemizin hemen karşısında bulunan Atakalp Hastanesi'ni EMOT Plus'a dönüştürme kararı aldık. EMOT ve EMOT Plus hastaneleri olarak toplamda 70 yatak kapasitesiyle, bankalar ve özel sigortalarla anlaşmalı olarak sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

İZMİR'E OMURGA MERKEZİ

En önemli gelişme olarak EMOT Plus Hastanesi'nde İzmir'de ilk kez Omuga Sağlığı Merkezi'nin kurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Sait Ada "Omurga hastalıkları çağımızda artıyor. Sıklıkla bel, boyun, sırtta oluşan fıtıklar, doğuştan anomaliler, kaymalar ve eğriliklere rastlanmaktadır. Omurga Sağlığı Merkezi'nde EMOT'un felsefesine uygun olarak bir ekip çalışması bulunmaktadır. Ortopedist, Beyin Cerrahisi, Fizik Tedavi, Nöroloji ve Radyoloji uzmanlarının hastayı birlikte değerlendirmekte ve tedaviye birlikte karar vermektedir. Ameliyat gereken hastalarda tercihen minimal invaziv endoskopik yöntemler yani kapalı ameliyatlar yapılmaktadır. Bu yöntemle hızlı iyileşme, yok denecek kadar az kesi izi, sosyal ve iş hayatına hızlı dönüş gibi önemli avantajlar sağlanmaktadır. Ayrıca bir çok omurga hastalığı fizik tedavi ile tedavi etmek günümüzde mümkün olmaktadır. Bu anlamda hastanemizde geniş ve donanımlı bir fizik tedavi merkezi kuruldu. Hastalarımız tanı ve tedavi için gerekecek tüm radyolojik görüntülemeleri MR, Bilgisayarlı Tomografi aynı merkezde yapılabilmektedir"diye konuştu. Prof. Dr. Sait Ada hocamız sağlık alanında İzmir`de daima öncü çalışmaları ile örnek olmuştur. Emot Plus sağlık turizminde de İzmir ve Bölgeye önemli katkılar sağlayacaktır.