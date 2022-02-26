Sürekli yorgun hissediyorsanız dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

YORGUNLUK VE UYKU BOZUKLUKLARI GÖRÜLEBİLİR

Kronik Yorgunluk Sendromu'nun kadınlarda erkeklere göre yaklaşık iki kat daha yaygın olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Kaya, hastalığın en sık görülen belirtilerini şöyle sıraladı:

"Yorgunluk, uyku bozuklukları, ağrı, kaygı bozuklukları, hafıza ve konsantrasyon güçlükleri, baş dönmesi ve sersemlik. Fiziksel, bilişsel bir efor veya stres sonrasında şikayetlerin artması. Saatlerce uyuduktan sonra bile dinlenememek. Ayakta dururken şikâyetlerin artması, yatar durumda iyileşme olması. Hastanın bu şikâyetleri en az 6 aydır yaşaması ve bu zamanın en az yarısında şikâyetlerin şiddetli yoğunlukta olması."