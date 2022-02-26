Sürekli yorgun hissediyorsanız dikkat! O hastalığın belirtisi olabilir

AŞIRI FİZİKSEL AKTİVİTE ŞİKÂYETLERİ TETİKLİYOR
Uzm. Dr. Kaya, Kronik Yorgunluk Sendromu'nda tanı koymaya yardımcı durumları ise şöyle sıraladı:
"Ani olabilen, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu ile ilişkili veya birkaç ay içinde kademeli olarak ortaya çıkan başlangıç, aşırı yorgunluk, aşırı fiziksel aktivite ile şiddetlenen şikâyetler, Kronik Yorgunluk Sendromu öncesi kronik sırt ağrısı veya kronik baş ağrısı öyküsünün olmaması, hastalar genellikle ateşli hissetseler de, çok azı yüksek ateş gösterir (37,4 dereceden fazla), eklemler ağrır ancak kızarıklık, ödem veya hareket kısıtlılığı yoktur, kaslar kolayca yorulsa da, biyopsiler ve EMG normaldir, boyun veya koltukaltında ağrılı lenf düğümleri (lenfadenit) sık görülen bir şikâyettir.