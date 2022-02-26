Yalnız Kurt’ta kirli oyunlar dönüyor

Mira'nın kurdurmuş olduğu süper bilgisayar, bu siparişi yakalar. Mira amacından vazgeçmeyen devlet görevlileriyle bir kez daha karşı karşıya olduğunu anlar. Bunun üzerine, kripto Akın ile irtibata geçen Nizam, Akın'a Sezai Paşa'nın verdiği titanyum kablo siparişinden bahsederek yeni bilgiler getirmesini söyler. Yıldırım Projesi'ni engellemek için tekrardan hareket başlar.

Hilmi Kopanlı'nın cesedi Sakarya'da boş bir arazide bulunmuş Emniyet, Nizam ve diğer kişiler bu olayın nasıl olduğunu araştırmaya başlamıştır. Nizam, Hilmi Kopanlı'nın ölümünün kendi kontrolünde gerçekleştiğini Mira'ya anlatarak ona oyun oynamaktadır. Nizam işin içinden sıyrılmaya çalışır fakat her şeyin bir anda değiştiğinin ve yine hedefte kendisinin olduğunun da farkındadır. Bunun üzerine Nizam, Viking'e Doğan'ı kendinden uzak tutması için yeni bir pazarlık teklif eder. Viking dengelerin değiştiğini, yeni planlara ihtiyaç olduğunun ve yeni hamleler için hızlı aksiyonlar alınması gerektiğinin farkındadır. Sare yeni planlardan Altay'a bahseder. Doğan'ı yok edecekler! Altay, Doğan'ın öldürülmesinin yanlış olacağını söyler. Viking, Altay ve Sare arasında yeni bir krizi doğar.