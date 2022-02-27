Kardeş Azerbaycan’ın acısı bizim acımızdır

MECLİS Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992'de Ermeni güçlerince gerçekleştirilen katliama karşı uluslararası toplumun hala "üç maymunu oynadığını" belirterek "Tek millet, iki devlet olarak Türkiye, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olmaya daima devam edecektir" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı ise şu açıklamayı yaptı: "Kayıpların akıbeti ise bugüne kadar hala aydınlatılamamıştır. 30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz."

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