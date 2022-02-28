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Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından haftalık vaka haritasını ve vaka yoğunluğu artan illeri paylaştı. Peki İzmir ve Ege'de son durum ne? İşte detaylar...

28.02.2022, 11:06

Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İzmir’de son durum ne?

Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." sözleriyle son güncel il il koronavirüs vaka haritası paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.