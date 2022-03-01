Dayakçı sevgilisini sırtından bıçakladı

Bolu'da önceki gece eve sarhoş halde ve geç saatlerde gelen sevgilisi tarafından şiddete maruz kalan öfkeli kadın, eline geçirdiği bıçakla alkollü adamı sırtından bıçakladı. Aldığı darbeyle ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede ölümle pençeleşirken, gözaltına alınan Nurhayat A, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM

Olayın ardından 31 yaşındaki Nurhayat'ın polise verdiği ifadede, "Her zamanki gibi yine eve alkollü ve geç saatlerde gelince tepki gösterdim. Bu yüzden benimle tartışırken şiddet uygulamaya başladı. Ben de daha fazla dayanamayarak, kendimi korumak için elime geçen bıçağı rastgele salladım. Amacım korkutmak ve kendimden uzaklaştırmaktı" dediği öğrenildi. Sevgilisi C.A'yı sırtından bıçaklayarak ağır yaralanmasına sebep olan Nurhayat A, cezaevine gönderildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI

Olay dün gece 01.30 sıralarında, Tabaklar mahallesi İkizler Sokak'ta Nurhayat A'ya ait apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre C.A. alkol alarak sevgilisi Nurhayat A'nın kapısına dayandı. Çift arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle C.A, Nurhayat A'yı darp etti. Evine içkili olarak gelen sevgilisinden dayak yemeyi sindiremeyen öfkeli kadın ise iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçağı C.A'nın sırtına sapladı. C.A, kanlar içinde yere yığılınken, Nurhayat A. ise sağlık ekibi çağırdı.

ŞİDDETİ İÇİNE SİNDİREMEDİ

C.A, eve gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nurhayat A. ise polis tarafından emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan Nurhayat A'nın, ilk ifadesinde, "Alkollü şekilde eve geldi. Tartıştık ve bana şiddet uygulamaya başladı. Ben de kendimi korumak için bıçağı salladım. Olanlar için üzgünüm" dediği öğrenildi.

Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Nurhayat A, sevk edildiği mahkemede tutuklanırken, yaraladığı sevgilisi C.A'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.