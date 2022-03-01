Yurt dışı erken rezervasyon talebi 10 milyonu geçti

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özçelik Heper, Türkiye'nin turistlere hijyen ve güven garantisi vermesinin turistin Türkiye'ye duyduğu güveni artırdığını belirterek, "Şu anda yurt dışından gelen erken rezervasyon talebi 10 milyonu geçti. 2022 turizm sezonunun, 2018 ve 2019 yılları arasındaki turist sayıları gibi kapatılmasına yönelik beklentimiz var. Rusya- Ukrayna krizi sıcak çatışmaya dönüştüğü için sektöre olan yansımalarına da ilerleyen dönemlerde tanıklık edeceğiz" dedi.

100 MİLYON HEDEFİ

SALGINDA sektörü kurtaran yerli turistlerin hiçbir dönem ikinci plana atılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Heper, şunları söyledi: "Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, 2023 yılı sonrasında zayıflayan salgının da etkisiyle daha parlak bir turizm sektörü beklendiğini belirtti. Aynı zamanda Bakanlık, 2028 yılı için 100 milyon turist hedefliyor."