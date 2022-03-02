B12 vitamin eksikliğinin belirtileri nelerdir? B12 eksikliği hangi hastalıklara yol açar? Yorgunluk, halsizlik yaşayanlar dikkat!

B12 vitaminin, vücudun bütün olarak sağlığının korunmasında oldukça önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Ancak B12 vitamini yalnızca dışarıdan besinler yoluyla alınabilmektedir. Vücudun kendisinin üretebildiği bir vitamin değildir. Bu yüzden bireylerin beslenmelerine çok dikkat etmeleri, sağlıklı dengeli ve düzenli beslenmeye özen göstermeleri gerekmektedir" dedi. B12 vitamininin sinir hücrelerini koruduğunu, ileri yaşlarda ortaya çıkan "yaşlılık hastalıklarının" önüne geçtiğini kaydeden Prof. Dr. Gümürdülü, eksikliğinin de bir o kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi. B12 eksikliğinin, çoğu zaman gözden kaçan ve araştırılmayan bir durum olduğunu dile getiren Gümürdülü, şunları kaydetti:

