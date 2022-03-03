Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’den çok özel açıklamalar!

"BERK ALİ ÇATAL'IN YANGIN SAHNESİNDE HEYECANLANDIK"
Kariyerine Kardeşlerim gibi sağlam ve çok sevilen bir projeyle başlamak ne düşündürüyor sana? Aybike karakteriyle çok sevildin. Bundan sonraki projelerinde canlandıracağın karakterler açısından endişe duyuyor musun?
Matematiksel olarak bir kaygı var tabii. Bu benim ilk işim ve sonrası hakkında hiçbir fikrim yok. Ama sevilir mi gibi bir kaygım yok. Karakterin sevilmesi benim düşündüğüm bir nokta değil. Berk Ali Çatal'ı rolünden dolayı çoğu kişi sevmiyor mesela. Ama Berk o kadar keyif alıyor ki Tolga'yı oynarken. Geçtiğimiz günlerde yangın sahnesi çekildi. Berk "Burada yangın var şarkısını söyleyeceğim" diyerek heyecanlandı. Ben de "Kesinlikle söylemelisin" dedim. Ben oynarken keyif aldıktan sonra, izleyen karakteri sevse de sevmese de, seyirciye geçirmek istediğimi geçirdikten sonra sorun yok. Takılacağım bir alan değil karakterin sevilmesi veya sevilmemesi.
O zaman bundan sonraki projende nasıl bir karakter canlandırmak istediğini sormadan geçmeyeyim.
Berk Ali'nin anlattığım sahnesinden sonra bana inanılmaz pislik bir karakter gelse acaba ne olur diye düşünüyorum. Ama spesifik bir karakter örneği veremem. Şu an bir keşif sürecinde olduğum için daha güvenli olduğum alanlarda mı kalsam diye de düşünüyorum diğer yandan. Altından kalkabilir miyim sorusu oluşuyor kafamda. Ama çok çalışır ve altından kalkacağıma da inanırım. Ama dediğim gibi dipsiz bir kuyu. Önümü görebildiğim bir alan değil.