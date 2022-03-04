Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir önceki duruşmasında dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verilmesinin ardından duruşma savcısı, celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcı, mütalaasında, sanıklardan Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın, ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, Osman Kavala'nın dosyanın gelmiş olduğu aşama, mevcut delil durumu ve suçun sübutu halinde alması muhtemel ceza karşısında kaçma şüphesinin mevcudiyeti de dikkate alınarak, hükümle birlikte TCK'nin 312. maddesinde işlemiş olduğu suç kapsamında tutuklanması talebinde bulunuldu.

Diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme'' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi hakkındaki mevcut kovuşturmanın bu dosyadan tefrik edilerek, haklarındaki yakalama kararının infazının beklenilmesi talep edildi.