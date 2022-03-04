Güzellik merkezleri lazer epilasyon açmazında

La Liva Beauty Studio Kurucusu Nazife Selçuk, lazer epilasyon cihazı kullanma yetkisinin sadece dermatolog ve estetik cerrahlara verilmesinin sektörde binlerce kişinin işsiz kalacağını söyledi. Selçuk, Danıştay 10. Daire tarafından alınan kararın, bu işin eğitimini alan, sektöre binlerce liralık yatırım yapan ve istihdam sağlayan güzellik uzmanlarının emeklerinin hiçe sayılması anlamına geldiğini dile getirdi.

"EMEKLER BOŞA GİDECEK"

Alınan bu kararın kadın istihdamını olumsuz etkileneceğinin altını çizen Nazife Selçuk, çalışan, üreten ve kendi ayaklarının üzerinde duran tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

Kadınların rutin ihtiyaçlarından biri olan lazer epilasyonun hekim tarafından yapılması zorunluluğu getirilmesinin sektörü bitirmek anlamına geldiğini vurgulayan Selçuk, "Yüzde 90'ı kadınlara yönelik olan bu sektörde yine kadın çalışanlarla birlikte hizmet veriyoruz. Yıllarca işin hem teori hem de uygulama kısımlarıyla ilgili önemli eğitimlerden geçerek sertifikalarımızı aldık. Şu anda eğitim gördüğümüz ve hayatımızı adadığımız mesleklerimiz elimizden alınmak isteniyor. Kaç doktor lazer epilasyon için bir klinik açar? Bizim adeta ara eleman olarak çalışmamız isteniyor" dedi.

SEKTÖRDE 100 BİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞAN VAR

TÜRKİYE'DE güzellik uzmanlığı sektöründe çalışan yaklaşık 100 bin kişi olduğunu kaydeden Nazife Selçuk, "Konuyla ilgili taleplerimizi bakanlığa ilettik. Hepimizin iş yapabilmek için yeterlilik sertifikalarımız var. Madem bu sertifikalar geçersiz sayılıyor; neden güzellik okullarına izin verildi?" diye konuştu. Yüzbinlerce liralık cihazların ellerinde kaldığını dile getiren Selçuk, "Biz uzmanı olduğumuz işimizi yapmaya devam etmek istiyoruz. Güzellik uzmanları olarak hem ekonomiye hem de istihdama önemli katkıda bulunuyoruz. Alınan bu kararın iptal edilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.