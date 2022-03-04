İzmir’de siren sesleri neden geliyor? Siren seslerinin çalınma nedeni ne?

Siren sesleri nereden geliyor? İzmir'de siren sesleri neden çalıyor? Sirenin çalınma nedeni ne? gibi sorular günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Vatandaşta tedirginlik yaratan siren seslerinin neden ve nerede çalındığı da ortaya çıktı. İşte 81 ilde duyulan siren seslerinin nedeni...

SİREN SESLERİ NEDEN ÇALIYOR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız." demişti. Bugün 81 ildeki okullarda tatbikat yapıldı.



Çeşitli illerde duyulan siren sesinin nedeni okullarda gerçekleştirilen tatbikat.

Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde;

"Cuma günü, yarın tüm Türkiye'de tüm okullarda bir tatbikatımız var. Afet anlarında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın tüm Türkiye'de tüm çocuklarımızı bir tatbikatla buluşturmuş olacağız. Önümüzdeki aylar içerisinde de bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Biz bir afet bölgesiyiz, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Sizlerin de bildiği gibi 2021 yılını afet yönetimi eğitimi yılı ilan etmiştik. Eğitimler verdik. Hepimiz biliyoruz ki teorik eğitimi, pratikle birleştirmek önemli. Bu nedenle 2022 yılında tatbikat yılı ilan ettik."