İçişleri Bakanlığı’ndan maske genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, maskenin nerede takılıp nerede takılmayacağına yönelik ayrıntıları bir genelge ile duyurdu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kuralının açık alanda ve havalandırmaların iyi olduğu kapalı alanlarda kaldırıldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı da maske kullanımına yönelik yayınladığı genelgede, "Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır" denildi.

Genelgede artık açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacağı belirtilirken, yeni bir karar alınıncaya kadar okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) ise maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edileceği kaydedildi.