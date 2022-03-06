Meclis’te kavga çıktı

TBMM Genel Kurulu, nükleer enerjiye yönelik yasanın görüşmelerini sürdürdü. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın her konuşmasının ardından "sataşma var" diyerek söz alıp Özkan'ı yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e MHP'den tepki geldi. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Bıktık artık! Ben de her konuşmanın arkasına konuşurum" dedi.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'e "Ne bağırıyorsun" diye tepki gösterirken Gökçek, "Bağırırım ulan" deyince vekiller birbirinin üzerine yürüdü ve yumruklaşmaya varan kavga çıktı. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.