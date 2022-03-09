Coldwell Banker Life, gayrimenkulde profesyonel çözümler sunuyor

SEKTÖRDE 8'inci yılını geride bırakan Mavişehir merkezli Coldwell Banker Life, 35 kişilik donanımlı ve tecrübeli ekibiyle gayrimenkul satış ve kiralamalarında profesyonel çözümler sunuyor. Müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı hizmete öncelik verdiklerini belirten Coldwell Banker Life Broker'ı Uğur Sezginer, kurum içi motivasyon ve iletişim odaklı eğitimleriyle gayrimenkul konusunda farklı uygulamalara imza attıklarını söyledi.

Coldwell Banker Life bünyesinde hizmet veren kadronun geniş bir portföye sahip olduğunu kaydeden Sezginer, hızlı ve sonuç odaklı satış ve kiralama gerçekleştirdiklerini söyledi. Sezginer, "Çalışma felsefemiz, güven, istikrar ve başarıdır. Bunun için kaliteli ve nitelikli bir ekiple birlikte hizmet veriyoruz. Her danışmanımızın kendini ait bir porföyü ve bağlı olduğu bilgi havuzu var. Sosyal medya sayfalarımız, diğer Coldwell bayileri ve bağlı olduğumuz networklerle birlikte kısa sürede 10 binlere varan görüntüleme rakamına ulaşabiliyoruz. Böylece doğru fiyata, doğru konutu en hızlı şekilde müşterilerimize sunuyoruz. İzmir'in her bölgesinde konut, arsa, fabrika, ticari alan satış ve kiralama konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.CB.com.tr/life adresinden sitemizi inceleyebilir" diye konuştu.

MÜSTAKİL EVLER REVAÇTA

KONUT almak isteyenlerin beklenti ve taleplerinin de değişiklik gösterdiğini kaydeden Uğur Sezginer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemi ile birlikte müstakil konut talebi çok arttı. Daha sonrasında yaşanan deprem ise insanları yeni binalarda oturmaya yöneltti. İzmir'de Çeşme ve Urla bölgesi yoğun talep almasına rağmen belli bir doygunluğa ulaştı. Şimdi Foça, Çandarlı ve Dikili bölgeleri revaçta. Yapımı tamamlanan otobanla birlikte ulaşım açısından da avantaj sunuyor" diye konuştu.