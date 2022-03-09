İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 9 Mart Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı