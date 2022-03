Tedbiri elden bırakmayalım

Pandemi bitti mi? Bitti de bizim haberimiz olmadı mı? Bakıyorum da son bir haftadır her on kişiden üç beşinin maskesi ya hiç yok ya da çene altında. Oysa havaların en soğuk olduğu ve kapalı alanlarda daha çok zaman geçirdiğimiz bu günlerde biraz daha sıkı tedbirlere uyulsa, özellikle de kapalı mekanlarda mesafeli durulması gereken gibi durulsa bahara daha rahat edeceğiz gibi. Mart kapıdan baktırır atasözünü hepimiz biliriz. Bu soğuk dönemlerde toplu taşıma ve kapalı mekanlarda biraz dikkat, biraz sabır. Aksi halde maske ve pandemi hayatımızın bir parçası olacak gibi. Bunu ben değil doktorlarımız söylüyor.

KADINLAR GÖZYAŞLARI İÇİNDE

Bu işin olan ve içinde yıllardır pandemi belasının mücadelesini veren uzmanlar, mart ve nisan ayları tedbirleri elden bırakmayalım, uyarısında bulunuyor. Son günlerde Rus-Ukrayna savaşı medyadaki haberleri baştan sona işgal ettiği için pandemi sorunu sanki bir anda bitti gibi... Aşta, işte, sağlıkta hatta savaşta ve öfkemizde bile var olan kadın, yeri geldiğinde annemiz, kız kardeşimiz, kızımız ve de dünya tatlısı kız torunlarımız varken nasıl olur da bu değerlere yüz çevirip yeri geldiğinde de öfkemizi bu insanlardan çıkarırız. 365 günün bir gününe sığdırdığımız kadın, bizi 9 ay içinde besliyor ve taşıyor. Evet önceki gün 8 Mart dünya kanınlar günü idi. Oysa yanı başımızda Karadeniz'in diğer ucunda savaş var ve o değer verdiğimiz kadınlar, çocuklar acı ve gözyaşı içinde. Diğer tarafta yıllardır süregelen Suriye gerçeği. İzmir'in sokaklarında hemen her köşe başında bir Suriyeli kız çocuğu ve de çöp toplayan kadınlar. Hani nerde kaldı kadına saygı, nerede kaldı kadın anadır, bacıdır, yardır sözü; hepsi bence boş laf. Kadınsız erkek meyvesiz ağaç gibidir. Süregelen yaşamın olmazsa olmazıdır kadın. Hayatımızın en değerli tat ve meyvesi gibidir. Dünyaca tanınmış insanların kadınlar hakkında çok özel ve de anlamlı sözlerinden bir kaçını sizlerle paylaşmak istedim. Mustafa Kemal Atatürk, "Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz herşey kadının eseridir", John Lennon, "Her zaman olduğu gibi, her aptal adamın arkasında mükemmel bir kadın vardır", Joseph Conrad, "Kadın olmak çok zor iştir çünkü erkeklerle uğraşmak zorundadırlar", Francois Truffaut, "Sevmekte kadınlar profesyonel, erkekler ise amatördür." Akıllı insanlarmış, bunları düşünüp söylemişler, ben okuduğumu sizlere aktardım. İsteyen istediği kadarını alsın.

80'Lİ 90'LI YILLARDA İZMİR

Şöyle bir seksenli yıllara dönelim. Özellikle İzmir'in kuzeyinde Menemen bölgesi domatesi ve seraları ile meşhurdu. Yarımada bölgesinde Narlıdere'den başlayan Güzelbahçe ve Urla'ya uzanan bölgede başta portakal, mandalina, nar bahçeleri ve de çiçek seraları sırasıyla Yarımada'yı süslerdi. 90'lı yıllarda bu bölgelerde başlayan betonlaşma bu güzelim sera ve bahçeleri bir çırpıda yok etti. Şimdi ise domatesi, biberi ve Yarımada'nın portakalını, mandalinini, narını dışarıdan alır olduk.