İki polisi şehit eden zanlı ölü ele geçirildi

ŞANLIURFA'DA Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir şahsı Yeşildirek kavşağında yakalamak istedi. Şahıs kendisini yakalamak isteyen polislere silahla ateş açtı. Ağır yaralanan polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, zanlı Mehmet Aslan'ı (42) çıkan çatışmada ölü ele geçirdi. Zanlı Aslan'ın 2004 yılında cinayet suçundan tutuklandığı, 2013 yılında da tahliye olduğu belirtildi.

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