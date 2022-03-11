İzmir ve Ege’de hava durumu nasıl olacak? Kar kaç gün yağacak, kar ne zaman bitecek? 11 Mart Meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana'nın doğusu, K. Maraş'ın güneybatısı ile doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, İskenderun Körfezi'nde güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana'nın doğusu, K. Maraş'ın güneybatısı ile doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 3°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Aydın çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 3°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

MANİSA °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ile Kahramanmaraş'ın güneybatı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuzeyli, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ANTALYA °C, 10°C

Çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -1°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRŞEHİR °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TOKAT °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yüksek kesimleri ile güney çevreleri yer yer yoğun kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı