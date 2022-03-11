Salgınla geçen 2 yıl

Çin'de ortaya çıkan Kovid- 19 virüsünün küresel salgına dönüşmesinin ardından Türkiye'de ilk vaka, 11 Mart 2020'de görüldü. Bu tarih aynı zamanda Kovid-19'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "küresel pandemi" ilan edildiği gün oldu. Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm ise 17 Mart 2020'de yaşandı. 2 yılda dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye'de de uçuşların durdurulması, sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim, restoranların kapatılması, etkinliklerin iptal edilmesi gibi önlemler devreye alındı.

EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ: AŞI

Türkiye'de ilk sokağa çıkma kısıtlaması 10-12 Nisan 2020'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulandı. 2020'deki en yüksek vaka sayısı 8 Aralık'ta 33 bin 198 olarak kayıtlara geçti. Aynı yıl en yüksek günlük vefat 259 kişinin yaşamını yitirdiği 23 Aralık'ta yaşandı. 2021'de ise aşılar devreye girdi. Bugüne kadar 18 yaş ve üstü nüfusta 146 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Kontrollü normalleşme adımlarının atıldığı Ocak 2021'de en yüksek 14 bin 494 olan günlük vaka sayısı, Şubat 2021'de 9 bin 572 oldu. Mart 2021'de günlük vaka sayısı 39 bin 302'ye yükseldi. 2 Mart 2021'de kontrollü normalleşme başladı. Nisan ayında vaka sayıları artışa geçti. 16 Nisan 63 bin 82 vaka ile 2021'de en fazla vakanın görüldüğü gün oldu.

Salgında en fazla vefatın yaşandığı gün 394 kişinin hayatını kaybettiği 30 Nisan 2021 oldu. Vaka sayılarındaki bu artış üzerine 29 Nisan- 17 Mayıs 2021 arasında tam kapanma uygulandı. Ardından kademeli normalleşmeye geçildi. 1 Temmuz'dan itibaren normal hayata dönüşü sağlayacak yeni döneme geçildi. Uzaktan eğitimin ardından öğrenciler 6 Eylül'de yüz yüze eğitime geri döndü. Türkiye yerli aşısını üretmeye yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdü. Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteğiyle yürütülen aşı çalışmaları arasında en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesi'nce geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu. Aşının Faz-3 kapsamındaki ilk dozu, 22 Haziran 2021'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli inaktif aşısının adının TURKOVAC olduğunu açıkladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 22 Aralık 2021'de TURKOVAC için acil kullanım onayı verdi, uygulanması 30 Aralık 2021'de başladı.

OMİCRON VARYANTI VAKALARI ARTIRDI

2021'DE Kovid-19'un uğradığı mutasyonlar, farklı ülkelerde Alfa, Beta, Delta, Gama ve Omicron varyantlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

ARALIK 2021'de 16 bin 910'a kadar düşen günlük vaka sayısı, aynı ay Türkiye'de Omicron varyantının görülmesinin ardından yükselmeye başladı. Vaka sayısı Ocak 2022'de 94 bin 783'e, 4 Şubat'ta 111 bin 157'ye çıktı. Bu rakam salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Bu yılın en yüksek günlük vefat sayısı ise 15 Şubat'ta 309 olarak kaydedildi. Şubatın ilk haftasından itibaren vaka sayıları azalmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Mart'ta yeni kararları açıkladı. Maske zorunluluğu açık alanda kaldırıldı, kapalı ortamlarda havalandırma ve mesafe kuralına göre uygulanmaya başladı. HES kodu uygulamasına, belirtisi olmayanlardan PCR testine ve sınıfların kapatılmasına son verildi.