Savaştan kaçan 4 kardeş ailesine kavuştu

UKRAYNA'DA savaşın ortasında kalan 4 kardeş, Türk otobüs şoförünün dikkati ve Dışişleri Bakanlığının da yardımıyla, tatil için geldiği Antalya'dan savaş nedeniyle ülkesine dönemeyen annelerine kavuştu. Alınan bilgiye göre, yaşları 5 ile 12 arasında değişen 4 kız kardeş, evleri bombalanınca ülkeden ayrılmak için Lviv'deki tren istasyonuna gitti. Tahliye için bölgede bulunan otobüs şoförü Beyhan Antepli, istasyonda ağlayan çocukların annelerinin Türkiye'de olduğunu öğrenince Dışişleri Bakanlığı yetkilerinin izniyle aileyi İstanbul'a getirdi.

Burada dede ve anneanneleriyle otobüse bindirilen 4 kız çocuğu, Antalya Otogarı'nda anneleriyle kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 37 yaşındaki anne Olha Yeromchenko, Türk şoför Beyhan Antepli ve yetkililere teşekkür etti. Kız kardeşlerden Darina Zlydar da savaş nedeniyle çok korktuklarını ve Türkiye'de oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERİN SAYISI 13 BİN 963'E ULAŞTI

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydeden Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 963'e ulaştı. Yolunuz açık olsun" ifadesini kullandı.