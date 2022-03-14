3 asırdır kutlanıyor

TIP Bayramı, mesleğine olan inançla her türlü zorluğun üstesinden gelen, hastalarının sağlığını, kendi yaşamlarının önüne koyan hekimler ve tüm sağlık çalışanları tarafından kutlanıyor. Tıp Bayramı 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlanıyor. Tıp Bayramı, 14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul ediliyor. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanıyor.