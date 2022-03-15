Türkiye, ‘Ay Toprağı’ üreten ülkeler arasında

İLERDE uzaya yerleşim amacıyla 'Ay toprağı' üreten ülkeler arasında Türkiye, 10'uncu sırada yerini aldı. Ay'a yerleşimin sağlanabilmesi için orada öncelikle inşaat yapıları yapılması gerektiğine değinen İnşaat Mühendisliği Hocası Prof. Dr. Y. Cengiz Toklu, bu yüzden oradaki kullanılacak malzemelerin başında Ay toprağının geldiğini söyledi.

Türkiye'deki Ay toprağı üretimi çalışmalarının daha avantajlı olduğunu belirten Prof. Dr. Toklu bunu, tüm Ay toprağı çeşitlerini üretebilecek formüllerin geliştirilmesine bağladı.