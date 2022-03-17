Sağlık Bakanı Koca: Sağlığın önceliği için yemin ettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevini yapmayan doktorlarla tartışan Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli'ye sahip çıktı. Koca, "Savaşta yaralanan düşman askerini tedavi etmek için yemin etmiş hekimleriz biz. Hastanın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik verileceği yemini var. Sağduyunun, vicdanın, hasta haklarının da gözetilmesi gerekir" görüşünü dile getirdi.

ŞİDDET SORUNU ÇÖZÜLECEK

Sağlıkta şiddeti sona erdirecek düzenlemelerin en kısa sürede Meclis'e geleceğini kaydeden Bakan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması konusundaki açıklamalarına da dikkat çekerek, şunları söyledi: "Düzenleme geldiğinde sağlık çalışanlarımızın bu sorununun kökten çözüleceği görülecek. Çok net söylüyorum, düzenleme, bu tür sıkıntıların bir daha yaşanmamasını sağlayacak." Sağlık çalışanlarının maaş ve ücret iyileştirmelerine ilişkin ise Koca, "Her şeyi rakamlara indirgemeyelim. Yeterli olan, gerekli olan ne ise hepsi yapılacak" diye konuştu