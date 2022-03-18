Demir vitamini eksikliği yaşayanlar dikkat! Mide kanserinin belirtisi olabilir

Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, eksikliğinde mide ve bağırsak kanseri gibi pek çok önemli hastalığa yol açan demir eksikliği hakkında bilgi verdi.
Gemici, yoğun adet kanaması yaşayanlar, kanser hastaları, düzenli ilaç kullananlar, demir takviyesi kullanmayan hamileler, sindirim sistemi hastalıkları yaşayan ve yetersiz beslenenlerde demir eksikliğine bağlı anemi görülebileceğini belirterek, "Demir eksikliği, mide ve bağırsak kanseri olmak üzere birçok önemli hastalığın da belirtisi olabilir." ifadelerini kullandı.