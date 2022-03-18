Havadaki dehşete 157 sayfalık rapor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kaza kırım raporu hazırlandı. 5 Şubat 2020'de meydana gelen kazaya ilişkin raporda, uçağa inişe geçmeden 6 dakika önce yıldırım isabet ettiği, bunun da pilotlardaki stresi artırdığı kaydedildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 157 sayfalık kaza kırım raporunda öne çıkan detaylar şöyle:

● Uçağa, inişe geçmeden 6 dakika önce bir yıldırım isabet etti. Kaptan pilot da panikle bir an önce iniş yapmak istedi. ● Pilotlara iniş için aktif olan ve hava durumuna uygun olan pistin 06 olarak bildirildi. Ancak pilotlar bu durumu dikkate almayarak 24 pistine göre hazırlık ve alçalma yaptı. ● Kaptan pilot 6 saniye gecikmeli fren yaptı. Manuel frenleme yapah pilot, otomatik frenleme yapmış olsaydı uçak pistten çıkmayacaktı. ● İkinci pilot Hollanda vatandaşı olması ve Türkçe bilmemesi nedeniyle hava trafik konuşmalarındaki Türkçe geçen ifadeleri anlamadı ve bunun sonucu olarak yaklaşma hattındaki göstergeleri kaptana anlatamadı.

● Uçak piste iniş yaptıktan sonra kötü hava koşulları nedeniyle hızı arttı. ● Kazadan önce uçağın gövde veya sistemlerinde herhangi bir arıza saptanmadı. ● Kazanın meydana geldiği 24 pisti başında pist uzantısı emniyet ağının olmaması, birinci sınıf kaza nedenlerinden biri olarak kaydedildi.

BİLİRKİŞİ DE KUSURLU BULMUŞTU

Kazanın bilirkişi raporunda, kaptan pilot Mahmut Aslan 'asli' ve ikinci pilot Ferdinant Pondaag 'tali' kusurlu bulunmuştu. Raporda, 2 kule görevlisi ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. de 'asli kusurlu' olarak yer almıştı.